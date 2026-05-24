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¡AUTOGOL DE RUBÉN DUARTE! Cruz Azul responde en la Gran Final ante Pumas

Cruz Azul encontró el empate en la Final gracias a un desafortunado autogol de Rubén Duarte. La serie vuelve a encenderse en Ciudad Universitaria.

Por: Azteca Deportes

Con información de: Azteca Deportes

Cruz Azul volvió al partido en la Final de Vuelta del Clausura 2026 tras un desafortunado autogol de Rubén Duarte que silenció por momentos a Ciudad Universitaria. La Máquina aprovechó la presión ofensiva y encontró el empate en una jugada dramática dentro del área universitaria.

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