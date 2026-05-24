¡AUTOGOL DE RUBÉN DUARTE! Cruz Azul responde en la Gran Final ante Pumas

Cruz Azul volvió al partido en la Final de Vuelta del Clausura 2026 tras un desafortunado autogol de Rubén Duarte que silenció por momentos a Ciudad Universitaria. La Máquina aprovechó la presión ofensiva y encontró el empate en una jugada dramática dentro del área universitaria.

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