El mejor refuerzo del Apertura 2025, según la inteligencia artificial

El mercado de fichajes se ha hecho mucho más intenso en los últimos años en la Liga MX , desde las especulaciones que promete llegar a romper las expectativas, hasta las que se hacen realidad y se vuelve la sensación entre los aficionados cada fin de semana.

En el Apertura 2025, sonaron muchos nombres como posibles refuerzos, los cuales ilusionaron a más de uno, aunque no lograron concretarse como es el caso de Luka Jovic, quien solamente ilusionó a los aficionados de Cruz Azul con su llegada a la Noria. Sin embargo, hubo otros que sí aterrizaron en el futbol mexicano y han sido muy mediáticos desde su llegada.

Gol de Óscar Estupiñán : Juárez 1-0 Mazatlán | Jornada 7 | Liga BBVA MX | Apertura 2025

Ante la duda de cuál fue la contratación más sonada de la temporada, hemos recurrido a la inteligencia artificial, la cual nos ha revelado el nombre del futbolista que llegó a romper el mercado de la Liga MX.

¿Cuál ha sido el mejor refuerzo del Apertura 2025, según la IA?

Luego de una revisión completa de todos los fichajes que llegaron el Apertura 2025 , la inteligencia artificial de ChatGPT, reveló que el jugador mejor jugador que llegó este mercado es galés, Aaron Ramsey, quien a lo largo de su carrera ha jugado en equipos como el Arsenal, la Juventus y el Cardiff City.

El delantero ha sido la sensación desde que llegó al conjunto de los Pumas, para la herramienta de inteligencia artificial, su paso por equipos de primer mundo es clave, al igual que la experiencia que tiene jugando torneos de gran prestigio como la Champions League, además de ser clave para su selección en Mundiales y Eurocopas.

Sin embargo, también destaca la llegada del francés Allan Saint-Maximin, quien es el refuerzo estrella del América, quien llegó proveniente del Al-Ahli de Arabia Saudita, quien se estrenó como goleador en su primer partido.

