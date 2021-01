T1 confirma baja de dos integrantes de su plantilla de Dota 2

금일부로 T1 Dota 2 에서 활동한 Poloson 선수 및 Sam_H 선수와 계약을 종료하게 되었습니다. 올해 함께 해주신 활약에 감사드립니다.



Today we part ways with Poloson and Sam_H. We highly appreciate their contribution to the team and wish them all the best. pic.twitter.com/LbhvwN8C0i