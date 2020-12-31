T1 confirma baja de dos integrantes de su plantilla de Dota 2

La organización de esports surcoreana T1 informó hoy 31 de diciembre que Samson “Sam_H” Hidalgo y Wilson “Poloson” Chin Wei dejarán de pertenecer a la plantilla del equipo en la escena competitiva de Dota 2 a través de su cuenta oficial de twitter.

Ahora el quipo de T1 deberá arreglárselas para iniciar las competencias de próximo año en el Dota Pro Circuit, pese a que a finales del mes de noviembre la organización fichó a Souliya "JaCkky" Khoomphetsavong y Kenny "Xepher" Deo, hoy decidió hacer a un lado a dos hombres importantes del conjunto.

T1 no brindó ninguna declaración sobre las causas de su difícil decisión, tampoco por parte de los jugadores se sabe mucho respecto a su salida y su futuro dentro del mundo de Dota 2 profesionalmente hablando.

"A partir de hoy, los contratos con los jugadores de Poloson y Sam_H de T1 Dota 2. Gracias por sus actividades este año. Hoy nos separamos de Poloson y Sam_H. Apreciamos mucho su contribución al equipo y les deseamos todo lo mejor." Escribió T1 en su cuenta de twitter.

La inconsistencia del equipo surcoreano dentro de las competiciones del videojuego de 5v5 desarrollado por Velve e introducido al mundo de los deportes electrónicos en 2017 son demasiadas.

Pese a la grandeza de la organización T1 en juegos como League of Legends, donde se posiciona como uno de los mejores quipos, aún sin clasificar este año al Worlds 2020, el convinado coreano es el único conjunto en ganar tres veces un campeonato mundial de LoL.

Sin embargo, no han encontrado la forma de consolidarse en el competitivo profesional de Dota 2, siendo este mes el sexto en seguir teniendo movimientos dentro de su plantilla inicial.

금일부로 T1 Dota 2 에서 활동한 Poloson 선수 및 Sam_H 선수와 계약을 종료하게 되었습니다. 올해 함께 해주신 활약에 감사드립니다.



Today we part ways with Poloson and Sam_H. We highly appreciate their contribution to the team and wish them all the best. pic.twitter.com/LbhvwN8C0i — T1 (@T1) December 31, 2020

¿Qué es Dota 2?

Es un videojuego de estrategia, llena de acción y ventaja, donde dos equipos de 5 integrantes deben enfrentarse en un campo de batalla. Juntos tienen como propósito generar una mejor estrategia para conseguir destruir el asentamiento contrario, el primer equipo en lograrlo será el vencedor.

