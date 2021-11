League of Legends busca un lugar en los Juegos Olímpicos

Con el paso de los años, los esports se han ido abriendo camino como una disciplina más en diferentes eventos deportivos y League of Legends busca trascender más allá de sus propios torneos.

A pesar de que en la actualidad los deportes electrónicos no son reconocidos por el Comité Olímpico Internacional, Riot Games busca un lugar para que League of Legends llegue a futuras competencias.

Las mejores 5 jugadas en la historia de la Worlds de League of Legends

La empresa desarrolladora de videojuegos se encuentra negociando para que Lol tenga una mayor presencia en los eventos deportivos; y en un futuro poder llegar a ser una competencia dentro de los Juegos Olímpicos.

League of Legends es parte de los Juegos Asiáticos

Y es que actualmente, los esports formarán parte de la XIX edición de los Juegos Asiáticos, los cuales se celebrarán del 10 al 25 de septiembre de 2022 con sede en Hangzhou, China.

El siguiente año, será la primera ocasión en que los deportes electrónicos formen parte de los Juegos Asiáticos de forma oficial. Las competencias entregarán medallas y uno de los juegos que estarán presentes es precisamente, League of Legends, el cual estará junto títulos como Peacekeeper Elite (versión asiática de PUBG Mobile), Dota 2, Hearthstone, FIFA , Street Fighter V, Honor of Kings (versión asiática de Arena of Valor) y Dream of the Three Kingdoms 2.

Te puede interesar: Nintendo Switch Online cuenta con más de 32 millones de suscriptores

“Estamos emocionados de ver que los esports continúan ganando más impulso y reconocimiento. La inclusión de League of Legends como un evento con medallas en los Juegos Asiáticos de 2022 es un desarrollo importante para la región y promueve el potencial para participar en futuras oportunidades deportivas”, mencionó Naz Aletaha, directora global de los esports de League of Legends.

“Seguimos teniendo conversaciones con los diversos líderes en los Juegos Olímpicos. Los eventos que se disputan en los Juegos Olímpicos de verano e invierno son, en última instancia, una decisión del Comité Olímpico Internacional. Mientras tanto, seguimos enfocados en brindar excelentes experiencias de esports de League of Legends directamente a nuestros fanáticos”, agregó.

Te puede interesar: League of Legends formará parte de los Juegos Asiáticos de 2022