Resultados primer día fase de grupos

Luego de terminada la primera etapa del campeonato mundial de League of Legends (los Play ins) y de dar por terminada esa fase preliminar para ahora ver los choques entre los mejores 16 equipos top del mundo, estos son los resultados de los primeros enfrentamientos del día 1.

Worlds 2020

FlyQuest se enfrentó a uno de los equipos a seguir Top Esports, quien su localía, además de su alto nivel los posicionan como los favoritos a consagrarse como los nuevos campeones, los representantes chinos fueron los victoriosos.

Luego de obtener uno de los pases de los play in el equipo ruso Unicorn Of Love no pudieron contra DRX.

Rogue venció a otro de los equipos que salió avante de la fase de Play in, PSG Talón quienes sorprendieron por su solidez en la fase luego de sus problemas presentados en su plantilla, sin embargo no pudieron contra Rogue.