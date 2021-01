Josedeodo debuta en la LCS con dos victorias

Luego de una primer semana desastrosa para la organización de esports FlyQuest al no contar con sus plantilla titular completa, el equipo representante de la LCS en el Worlds 2020, perdió sus dos primeros encuentros al mejor de uno, el primero ante Dignitas y el segundo encuentro contra Cloud9.

Brandon “Josedeodo” Villegas no pudo debutar al inicio del Lock In de la temporada número 11, por problemas de visado, hecho que lo obligó a participar hasta la segunda semana de la primera temporada de 2021 de la League of Legends Championship Series.

“Josedeodo” llegó a la plantilla titular de FlyQuest, listo para el juego contra Evil Geniuses, organización que inició la partida con la primera sangre, sin embargo, el jugador argentino logró sacar el primer dragón. Uno de los juegos más parejo de la jornada 3 terminó en manos del equipo del sudemericano.

Para la cuarta jornada Immortals fue el rival a vencer de FlyQuest, los inmortales tomaron la ventaja, luego de que David “Diamond” Bérubé cometiera diferentes errores que les permitió obtener mejor posición en el juego. De nueva cuenta las buenas actuaciones de Josedeodo fueron fundamentales, donde logró obtener dos kills y robar el barón Nashor, dándole la delantera a FlyQuest crucial para ganar la serie.

Gracias a la victoria, FlyQuest de Brandon “Josedeodo” Villegas se clasificó a los playoff del Lock In de la LCS al conseguir dos puntos, de los cuatro posibles.

Golden Guarians, equipo de otro de los ex integrantes de la Liga Latinoamérica de League of Legends, Leandro “Newbie” Marcos también logró el pase a la siguiente ronda del torneo de la liga de NA.

Ahora FlyQuest enfrentará a Team Liquid al mejor de 3, para seguir escalando en la fase de eliminatorias del Lock In de la LCS 2021.

100 Thieves es el primer equipo en superar a su rival en la fase de eliminatorias, al eliminar a Immortals hace apenas unas horas, mientras que Cloud9 hizo lo propio contra TSM.