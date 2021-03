LLA | Resultados de la primera jornada, semana 7

El primer día de la séptima semana y última semana de la LLA terminó y aún no se define quién será el quinto equipo en disputar la próxima fase del torneo, por lo que debemos esperar hasta mañana para ver si Rainbow o Xten esports logrará entrar al pentágono.

Kaos Latin Gamers demostró un pequeño aumento de nivel en la parte final de la temporada regular y consiguió su segunda victoria de la competencia contra un Isurus que se ha convertido en la decepción del torneo.

La organización argentina quedó fuera de toda posibilidad la semana pasada, al tiburón no le queda más que levantar la cabeza y comenzar a reestructurar al equipo por completo de cara al torneo de clausura.

En el segundo juego del día, Xten Esports no supo cómo enfrentarse ante una Furious Gaming renovado, que sigue dando de qué hablar con sus grandes actuaciones, ahora el bot de la LLA fue su juguete, tras conseguir 11 torres, 4 dragones y un barón, más una diferencia de 15 k en oro, la calavera terminó con el juego al minuto 29.

Infinity es otro de los equipo que se ha mantenido en la cima de la tabla de posiciones de la región, ahora el actual campeón de la LLA fue su víctima. Infinity sumó la novena victoria de su equipo en lo que va del torneo dificultando la entrada al pentágono de la muerte a Rainbow7.

El último juego terminó con la victoria de Estral Esports, que aseguró su clasificación al pentágono, luego de pasar por encima de All Knights, los caballeros han tenido una temporada irregular que los mantiene fuera de la siguiente fase hasta mañana.

Leza y Acce, exjugadores de Rainbow7 podrían estar dejando fuera de la competencia a los campeones al conseguir una victoria en su compromiso de mañana.

“Yo no quisiera que r7 quede fuera… no quiero ver fuera a R7, pero no está en mis manos.” Leza fue nombrado MVP del juego.

Tabla de posiciones de la LLA

1. Furious Gaming





2. Gillette Infinity Esports

3. All Knights

4. Estral Esports

5. Rainbow7





5. Xten Esports

7. Isurus

8. Kaos Latin Gamers