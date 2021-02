LLA | Resultados día uno, semana tres de la temporada de primavera 2021

Dio inicio la tercera semana de la Liga Latinoamérica de de League of Legends 2021 con el enfrentamiento Xten Esports y Kaos Latin Gamers al mejor de uno, donde el rinoceronte inició sorprendiendo en la partida, sin embargo, el robot supo componer el juego, demostrando recursos interesantes, el cuadro de Xten logró conseguir su tercer triunfo por dos derrotas, mientras que KLG sigue sin ganar en lo que va del torneo regular.

En la segunda serie Furious Gaming se impuso ante Estral Esports, en uno de los encuentro más intenso de la jornada, pese a lo parejo de la serie, el draft de la plantilla de la calavera se vio bastante estructurado y más compacto que el de los dioses egipcios y Estral se quedó atrás, luego de cometer un par de errores bien aprovechados por FG.

El tercer juego del día estuvo a cargo de Rainbow7 e Isurus. El clásico de la LLA sacó chispas. El encuentro trajo de regreso a la escena competitiva a Oddie, jungla del equipo actualmente campeón de la liga, R7, tras permanecer retirado durante tres meses. El jugador “Leyenda” colgó el mouse y el teclado en el equipo de Isurus, para dedicarse a sus estudios universitarios.

“Una pena debutar así pero que se le puede hacer . Una victoria es una victoria. Mañana jugaremos mejor el juego temprano”. Publicó Oddie en su cuenta oficial de Azteca Esports.

Isurus por su parte sumó su quinta derrota consecutiva en el torneo, siendo junto a Kaos Latin Gamers los peores equipos de la Liga Latinoamérica de League of Legends 2021, a no poder conseguir un solo punto de los cinco juegos disputados hasta el momento.

En el último juego, All Knights no pudo ante una organización de Gillette Infinity Esports que sigue On fire, el equipo del infinito sumó su cuarto juego ganado por solo una derrota, mientras que los caballeros acumulan dos derrotas y tres victorias.