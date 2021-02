LLA | Semana dos, Día 1 de la Temporada de primavera de la Liga Latinoamérica EN VIVO

Comienza el primer encuentro del día Isurus VS Estral Esports.

Inicia la transmisión de la segunda semana de la Liga Latinoamérica a través de todas las cuentas de Azteca Esports.

En el primer juego del día veremos el choque entre Isurus vs Estral Esports. El Tiburón buscará ganar su primer juego del torneo, luego de ser derrotado por Furious Gaming en el clásico argentino y en su segundo juego contra Infinity Esport. Mientras que Estral Esports deberá ser paciente para lograr lo que hizo en su debut en la LLA y no cometer los errores como en su juego contra Xten Esports.

Xten Esports viene de ganar a los dioses egipcios de “Leza”, donde mostraron un gran potencial, mismo que quieren repetir contra All Knights. El dragón de la LLA viene lastimado tras perder en su presentación ante el actual campeón Rainbow7, pero en su juego dos logró derrotar a KLG con facilidad.

Kaos Latin Gamers es uno de los sotaneros de la Liga Latinoamérica al no lograr ningún triunfo en la primera semana de la liga, sin embargo, hoy tendrá uno de los encuentros más complicados, pues se verá cara a cara ante el “Rey del Norte” Rainbow7, que ganó su primer encuentro contra All Knights y no pudo en el segundo día contra la calavera.

El último encuentro del día será entre Furious Gaming y Gillette Infinity Esports, en lo que será el duelo más destacado de la jornada, pues ambos equipos ganaron su dos juegos de la primera semana de la temporada de primavera de la LLA 2021.