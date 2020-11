Nuevo jugador latinoamericano llega a la League of Legends Championship Series

La organización de esports Golden Guardians comenzó su restructurción para la próxima temporada de la League of Legends Champiship series y anunció a través de su cuenta oficial de twitter a su plantilla inicial de cara al 2021, en la que se encuentra otro jugador larinoamericano.

Tal es el caso del supports argentino Leandro “Newbie” Marcos conocido por sus grandes actuaciones en su ex equipo All Knights, con quien nombrado como el mejor jugador de las ediciones de 2019 y 2020 de la Liga Latinoaméricana de League of Legends.

Voy a ser el nuevo support de @GoldenGuardians y voy a estar jugando la #LCS en 2021. Estoy muy feliz de esta oportunidad que llegó en un momento que no me esperaba para nada, voy a trabajar muy duro para aprovechar al máximo. Gracias a todos por el apoyo Publicó el jugador en su cuenta de Twitter.

Pese a sus grandes dotes y habilidades para estar en la escena competitiva de League of Legends, el joven de 23 años de edad no pudo participar en el pasado campeonato mundial de LoL, el Worlds 2020 pues su equipo en ese entoces no pudo clasificarse despues de sufrir una derrota en la final de la LLA ante el “Rey del norte” Rainbow7.

La LCS abre sus puertas a jugadores de LATAM

Leandro “Newbie” Marcos se convirtió en el segundo jugador de la región latinoaméricana en llegar a la League of Legends Champiship series, el máximo circuito en la escena profesional del título de Riot Games, luego del fichaje de su compariota “Josedeodo” a la organización de esports FlyQuest procedente de R7, equipo que participó en el Worlds 2020.