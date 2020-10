Isurus Gaming lanza un tema musical en honor a Oddie la “leyenda”

Ciudad de México.- La trayectoria de Sebastián “Oddie” Alonso es sin duda una referencia para la comunidad de jugadores profesionales en LATAM, el jungla ascendió y tuvo un camino de éxito desde sus inicios como jugador en aquel lejano 2013.

Formó parte del que en ese momento se reconocía como el mejor equipo del continente “lyon gaming”, equipo que se recuerda por su trayectoria de camino al Campeonato Mundial de League of Legends.

Este 2020, el profesional pudo experimentar su último año en el competitivo de League of Legends y desafortunadamente no pudo retirarse como todo jugador esperaría, siendo campeón de su liga, pues a pesar de su esfuerzo cayeron frente a Rainbow 7.

Sin embargo, su legado no se puede dejar atrás, el que alguna vez fue considerado el mejor “jungla” del continente merece ser recordado por la comunidad, motivo por el cual su equipo de despedida ‘Isurus gaming’ decidió componer una canción.





El pasado 23 de Octubre pudimos ver a través de las cuentas oficiales del equipo ‘Tiburón’ un adelanto de lo que será la primera entrega de su sencillo a cargo del cantautor argentino Juan Pedro Albanesi a través de un personaje caminando de espaldas acompañado del sonido que estremecía a propios y extraños en las arenas profesionales con la ovación: “oddie, oddie”.

El tema lleva por nombre “Leyenda” y podrás disfrutarlo el día de hoy a las 9:00 PM (hora centro de México) a través de las cuentas oficiales del equipo.