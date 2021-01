Trick anuncia su retiro de la escena de League of Legends

Luego de una incansable búsqueda de un equipo que le diera la oportunidad para participar en su plantilla inical y no encontrar respuesta, el jungla de 25 años de edad, Kim “Trick” Gang-yun anunció finalmente su retiro de la escena competitiva de League of Legends a través de su cuenta oficial de twitter, donde reveló la noticia y agradeció a sus fans por el apoyo, el día de hoy a las 7: 22 am.

“Adiós a la vida de los jugadores profesionales, tal vez, la vida en los deportes electrónicos fue muy divertida y tuve una buena experiencia”, dijo Trick . “Extrañaré la LEC, los jugadores, los compañeros de equipo, la LCK y los fanáticos. Los amo a todos, chicos. Espero que estén bien ". Se despidió Trick.

Su última participación en los deportes electrónicos fue en la temporada pasada de la League of Legends European Championship enlistado en la plantilla de la organización de esports SK Gaming, con la que consiguió el sexto puesto del torneo, quedando sin posibilidad de clasificar a la décima edición del Campeonato Mundial de LoL, Worlds 2020, celebrado en Shangahi, China. Torneo donde resultó campeón el equipo surcoreano, Damwon Gaming de la LCK.

Terminada la temporada, SK Gaming comenzó a restructurar a la plantilla de cara a la siguentes temporadas del 2021, por lo que Kim “Trick” Gang-yun se dedicó a búscar diferentes alternativas para seguir compitiendo en el máximo circuito de League of Legends de Europa, sin embargo, el jugador no pudo encontrar cupo en algún otro equipo y SK Gaming decidió hacer a un lado del proyecto al pro player, el pasado 19 de noviembre.

Kim “Trick” Gang-yun fue campeón de la League of Legends Champioship Seres EU en las temporadas de primavera y verano de 2016; Spring Split y Summer Split de 2017, consiguiendo ser nombrado el jugador más valioso de la temporada de la LCS EU un dos ocasiones.

Lista de SK Gaming para 2021

- Janik “Jenax” Bartels

- Kristian “TynX” Hansen

- Ersin “Blue” Gören

- Jean “Jezu” Massol



- Erik “Treatz” Wéssen