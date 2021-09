Activision revela el multijugador de Call of Duty: Vanguard

Por fin llegó el momento en el que Activision, desarrollador de la popular saga de los títulos mundialmente conocidos como el próximo estreno Call of Duty: Vangurd, nos sorprendiera de nueva cuenta, ahora con la presentación del tráiler oficial del multijugador.

La revelación del Multijugador dirigida por miembros del equipo de desarrollo de Sledgehammer Games, Call of Duty: Vanguard te pondrá en la piel de una fuerza global de operadores en una experiencia profunda de armamento de fuerza bruta, todo construido sobre un motor desarrollado para impulsar a Call of Duty: Modern Warfare de 2019.

Combinado con las actualizaciones del desarrollador líder de PC de Call of Duty, Beenox, y el desarrollador líder de Warzone, Raven Software, este evento de revelación marcó la pauta para el multijugador de Vanguard: un ecosistema profundamente conectado que detalla los orígenes de las Fuerzas Especiales.

Te puede interesar: Kevin Martins: Pro player sin brazo inspira a millones con su historia

El nuevo Beta podrá ser probado antes del lanzamiento oficial

La transmisión en vivo también brindó detalles sobre la oportunidad de probar el modo multijugador del juego antes del 5 de noviembre con Call of Duty: Vanguard Beta.

Fin de semana 1: Acceso anticipado PlayStation

Disponible para los que reservaron Call of Duty: Vanguard para PlayStation 5 o PlayStation 4, este primer fin de semana se llevará a cabo desde el viernes 10 de septiembre a las 10 am PT, hasta el lunes 13 de septiembre a las 10 am PT.

Este fin de semana de la Beta presentará las siguientes muestras del contenido completo del MJ:

Tres mapas completamente nuevos para Vanguard: Hotel Royal, Red Star y Gavutu.

Tres modos de juego tradicionales para probar: Duelo por Equipos, Dominio y Baja Confirmada, y uno nuevo llamado Patrulla, disponible durante el fin de semana 1.

Regreso a Colina del Campeón, ahora con un nuevo conjunto de armas.

Aquellos que participen en la Beta y alcancen el nivel 20 recibirán un proyecto de arma para Call of Duty: Vanguard y Warzone (disponible en Vanguard después del lanzamiento del juego el 5 de noviembre y en Warzone cuando el nuevo mapa principal se lance a finales de este año). Además, aquellos que jueguen a Call of Duty: Mobile recibirán un Operador Arthur Kingsley, disponible poco después del final de la Beta.

Te puede interesar: Worlds 2021 tendría sede y fecha de inicio

Fin de semana 2: Crossplay Beta

Dependiendo de la plataforma, el inicio del segundo fin de semana la Beta de Vanguard, desde el jueves 16 de septiembre a las 10 am PT hasta el sábado 18 de septiembre a las 10 am PT, es una versión Beta abierta o de acceso anticipado.