Top 5 de los videojuegos más populares del 2020

El 2020 pasará a la historia como uno de los años más complicados para la humanidad debido a la pandemia por coronavirus, sin embargo, este año fue uno de los mejores para la industria de los videojuegos gracias al desarrollo y lanzamiento de nuevos títulos que ayudaron a los fanáticos a pasar horas y horas de entretenimiento y diversión en el largo confinamiento que aún no termina.

Dentro de esa larga lista de videojuegos solo hay quienes se lograrón instaurar en el gusto masivo del público conocedor, aquí te presentaremos 5 de los títulos que marcaron tendencia en el 2020.

1. Among Us

Pese a que su lanzamiento fue en 2018, no fue hasta 2020 que su popularidad tuvo un crecimiento exponencial, llamando la atención de grandes celebridades de internet como Ibai, Neymar jr y Sergio “Kun” Aguero que a su vez hicieron promoción y difusión del juego ganador de los premios como Mejor Juego Multijugador y Mejor Juego Online entregados en el evento The Game Awards 2020.

Fall Guys

2. Fall Guys: Ultimate Knockout

El título desarrollado por Mediatonic fue aceptado por los jugadores de manera inmediata, gracias a su creativa, amigable y colorida propuesta, Fall guys ganó gran fama por su inconfundible identidad e incursión en los battle royale de forma distinta a los que estabamos acostumbrados.

3. Valorant

Hablando de creatividad, el shooter táctico de Riot Games sorprendió con la nueva propuesta en su videojuego de disparos en primera personas 5v5, motivando a los usuarios a generar estrategias de roles en los diferentes combates aprovechando las diversas habilidades de cada agente, además de presentar diferentes actualizaciones, skins y cosméticos increíbles en su diferentes temporadas.

The Last of Us: Part II

4. The Last of US part II

Lo que generó The Last of Us parte 2 fue extraordinario, consiguió 6 galardones en el Golden Joytick Awards, mientras que en una de las galas de premios más importantes del mundo, The Game Awards se llevó 7 entre los que destacan el premio al Mejor Juego del año 2020 (GOTY). Su gran trama, su increible jugabilidad y asombrosos gráficos hiceron que este título se llevara prácticamente todo.

Nintendo

5. Animal Crossing: New Horizons

En un año en el que se extraña la convivencia social, el videojuego no líneal para la consola híbrida de Nintendo garantizó horas de experiencias de juego llenas de entretenimiento, por algo se convirtió en uno de los títulos más vendidos en todo el mundo, siendo acreedor a la estatuilla a mejor juego familiar en The Game Awards 2020.