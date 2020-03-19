Riot games lanza el juego Team Fight Tactics para teléfonos celulares
La compañía de videojuegos adelantó el lanzamiento del conocido “autochess” debido a la cuarenta que vive gran parte del planeta.
Ciudad de México.- Desde que la empresa creadora de League of Legends anunció el lanzamiento de varios juegos durante su 10mo aniversario en Octubre pasado, la expectativa de los fanáticos del universo de LOL ha ido en aumento, hace unos meses se lanzó el juego de cartas de “Legends of Runaterra” y esta semana Riot games por fin lanzo otro de los títulos esperados: la versión móvil de su juego de estrategia Team Fight Tactics o TFT como lo conocen los jugadores.
El juego es catalogado dentro de la categoría conocida como “autochess” o Ajedrez automático, lo que lo convierte en una especie de híbrido entre juego de mesa, juego de estrategia y las habilidades conocidas de los personajes del universo de LOL. La versión de escritorio, y el primer juego lanzado por Riot Games desde League of Legends 10 años antes, se lanzó a principios del 2019, teniendo un gran éxito entre los jugadores. Inclusive superando las expectativas de la misma empresa respecto a los números y la gente que sigue jugando TFT.
¡Teamfight Tactics móvil ya está disponible!— League of Legends (@lollatam) March 19, 2020
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El juego en su versión móvil está disponible para las plataformas Android y IOS, y se puede buscar a través del desarrollador Riot Games en los respectivas tiendas de aplicaciones de cada sistema operativo.
Entre los siguiente títulos que estamos esperando a ser lanzados se encuentra la versión móvil y para consolas del original “MOBA” League of Legends que se nombró “Wild Rift”, un juego de peleas conocido todavía como “project F” y probablemente el más esperado y que todos nos morimos por jugar ya que es 100% enfocado a esports y a videojuegos competitivos, el FPS táctico llamado “Valorant”
¡Que esperas, descarga el TFT móvil y a divertirse!
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