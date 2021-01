Estrellas del futbol que apostaron por los Esports

Estrellas del futbol mundial decidieron probar su habilidades en los deportes electrónicos este 2020, presentando a sus equipos de esports para competir en diferentes escenas profesionales, demostrando el crecimiento de esta industria año con año. Te presentamos a los futbolistas que decideron revelar al mundo sus nuevas organizaciones para tomar el control del competitivo.

Miguel Layún

El pasado 16 de julio del 2020 el futbolista mexicano anunció a través de su cuenta oficial de twitter la creación de su nuevo equipo de los deportes electrónicos, 19Esports: “Muy contento y emocionado con el lanzamiento. Gracias @RodolfoLanderos por acompañarme en este proyecto. Gracias a cada uno de los miembros del equipo, y gracias a todos los que me apoyan!! Los invito a seguirnos en @19esportsmx porque llegamos para quedarnos!” Escribió el lateral de Rayados de Manterrey.

Muy contento y emocionado con el lanzamiento. Gracias @RodolfoLanderos por acompañarme en este proyecto. Gracias a cada uno de los miembros del equipo, y gracias a todos los que me apoyan!! 🙌🏻🙏🏻



Los invito a seguirnos en @19esportsmx porque llegamos para quedarnos!! 👊🏻👊🏻#Go19 pic.twitter.com/0EfyZvIFMH — Miguel Layun (@Miguel_layun) July 17, 2020

Sergio “Kun” Aguero

El astro argentino fue otro de los futbolistas profesionales que decidió tomar el control para crear una organización de esports. Aguero presentó a KRU Esports con el deseo de incursionar en escenas como la de FIFA 20, Call of Duty: Warzone y los juegos del momento: Among Us y Fall Guy: Ultimate Knockout, además de participar en streams de la celebridad de internet, Ibai y hacerse de un espacio en la plataforma digital.

Neymar Jr

Pese a que el delantero estrella del PSG y de la selección brasileña no ha lanzado un equipo de esports como los anteriores jugadores, es bien sabido que Neymar es un apasionado de los videojuegos, pues se le ha visto con organizaciones como SK Gaming de su país natal, ademas de su apareción en Twitch donde ha realizado en vivos jugando al Counter Strike: Global Offensive y Among Us junto al Kun e Ibai.

Antoine Griezmann

El campeón del mundo de Rusia 2018 fue uno de las primeras estrellas del futbol internacional en apostar por lo esports y junto a su hermano crearon la organización Grizi Esports, quipo que competiría en juegos como FIFA, Fortnite y Rainbow Six.

Casemiro

El centrocampista titular del Real Madrid Casemiro sorprendió a propios y extraños al revelar que incursionaría en los deportes electrónicos el pasado 30 de octubre, cuando informó mediante si cuenta de twitter que fundaría a un nuevo equipo, tomando la plantilla de Furius Gaming de su país. Case Esports como se llama su organización participa en torneos de CS:GO.