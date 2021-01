XBOX reconoce la falta de consolas al rededor del mundo y trabaja a marchas forzadas

Durante 2020 pudimos ser testigos del desarrollo y lanzamiento de una generación completamente renovada de consolas por parte de los gigantes en el mundo de los videojuegos. Microsoft y Sony presentaron al mundo XBOX X, XBOX S y PlayStation 5 respectivamente, sin embargo la popularidad y alta demanda de estos dejaron a miles de fanáticos con las manos vacías pues gracias a la enorme difusión y poca disponibilidad, muchas tiendas físicas y electrónicas no pudieron seguir cumpliendo con las órdenes que no paraban de llegar pues desde la fabrica, la negativa era evidente.

¿Cuándo volverá a haber consolas en las tiendas?

Como se anticipaba a la fecha de lanzamiento, las consolas que pudieron ver los estantes en las tiendas se agotaron debido al gran exito en ventas y esto acompaña a la difícil situación que presentó el planeta entero por la COVID-19 reduciendo la fuerza de trabajo en las empresas y afectando de manera directa a los fabricantes de las consolas de última generación quedándo completamente agotadas apenas un mes posterior a su lanzamiento.

Pero no todo son malas noticias, al contrario. Debido al gran éxito en el mercado de XBOX X, Larry ‘Major Nelson’ Hryb, director de programación de Xbox Live platicó con Phil Spencer, cabeza de XBOX, quien aseguró que la producción de sus consolas no pararía hasta poder satisfacer al mercado y trabajan a marchas forzadas para estar a la altura durante 2021.

Estamos trabajando tan duro como podemos. El equipo está comprometido de forma increíble, por lo que apreciamos la paciencia de los jugadores mientras fabricamos más”

Comentó Spencer al ser cuestionado por el director de programación de Xbox Live a petición de la audiencia quienes marcaban el ritmo de la plática con interrogantes como: '¿Por qué no fabricaste más? ¿Por qué no empezaste antes? ¿Por qué no las enviaron antes?’

La verdadera situación de XBOX según lo comenta Spencer recae directmente en el departamento de ingenieria pues a pesar de estar trabajando en jornadas largas, la construcción de las consolas no es tarea fácil, no es un tema de una retención por algún otro factor en la línea de calidad como se llegó a pensar.

Si quieres ver la entrevista completa te la dejamos a continuación y mientras la miras, te recomendamos que vayas ahorrando para cuando las consolas vuelvan a ver la luz durante este año.

