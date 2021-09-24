Estos son los enfrentamientos para el arranque de la Ryder Cup

Durante la ceremonia de inauguración de la edición 43 de la Ryder Cup, los capitanes Steve Stricker de Estados Unidos y Padraig Harrington de Europa, anunciaron a los jugadores que los representarán en el primer día de actividades del Torneo.

La Ryder Cup de este 2021 abrirá con uno de los enfrentamientos más cerrados y esperados por los aficionados al golf. En el Tee del hoyo uno de Whistling Straits se encontrarán Justin Thomas, rankeado número 6 de la PGA junto al número 13 del mundo Jordan Spieth, quienes enfrentarán a la dupla europea conformada por los españoles John Ram, número uno de la clasificación mundial y Sergio García, en un duelo de pronóstico reservado.

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El gran Dustin Johnson aparece en el segundo enfrentamiento

Para el segundo match del día, Dustin Johnson y Collin Morikawa, último ganador del PGA Championship, enfrentarán a la dupla europea conformada por Paul Casey, y el joven sensación de la PGA, el noruego Viktor Hovland, ganador del Mayakoba Golf Classic y novato mejor rankeado en el Masters de Augusta de 2019.

El tercer enfrentamiento tendrá frente a frente al experimentado Brooks Koepka, junto a Daniel Berger por Estados Unidos, enfrenando a otro viejo lobo de mar, Lee Westwood, quien conoce bien los campeonatos europeos, donde recibió por sus destacadas participaciones la Orden del mérito en los años 2000, 2009 y 2020. Westwood hará equipo con Matt Fitzpatrick de la Gran Bretaña.

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En el último partido del día se desarrollará entre Xander Schauffele y Patrick Cantlay, último ganador de la Fedex Cup, quienes se verán las caras contra el irlandés Rory McIlroy y Ian Poulter.

La mesa está servida para disfrutar los primeros encuentros de esta edición de la Ryder Cup que pinta para ser una de las más emotivas de los últimos años.