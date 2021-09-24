Lo que necesitas saber de la Ryder Cup en el inicio del torneo

Arranca la Ryder Cup, uno de los eventos de golf más reconocidos alrededor del mundo, en donde se enfrentan los 12 mejores jugadores de Estados Unidos contra los 12 mejores jugadores de Europa.

Este torneo se remonta al año de 1927 cuando Samuel Ryder (de quien se desprende el nombre del torneo) decidió convertirse en el patrocinador. Hasta antes de 1979, la rivalidad era entre Estados Unidos y Gran Bretaña, pero debido a la superioridad del equipo norteamericano, a partir de ese año, se decidió incluir a todos los jugadores europeos.

La Ryder se celebra cada dos años y originalmente esta edición debió llevarse a cabo en el 2020, pero por razones de la pandemia de Covid, se postergó para celebrarse este 2021 en Whistling Straits, Wisconsin.

La Ryder Cup no es un torneo típico como los que se viven dentro del calendario de la PGA, y tiene varios formatos dentro del mismo juego, además que se desarrolla únicamente en tres días.

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Conoce el formato de la prestigiosa Ryder Cup

Para los dos primeros días de competencia (viernes y sábado) se tienen por la mañana una ronda de “fourball” y por la tarde cuatro enfrentamientos de “foursome”, mientras que para el último día (domingo) se disputan 12 enfrentamientos individuales.

La modalidad “foursome” consiste en que juega un equipo contra el otro con dos representantes por bando. Los jugadores de cada equipo se van alternando en los golpes a lo largo del partido, siempre jugando con la misma bola. El equipo que menos golpes realice en cada hoyo, va sumando puntos y al final el que tenga más puntos, es el ganador.

En la modalidad “fourball” también juega un equipo de dos jugadores contra otro igual, con la diferencia de que todos los jugadores tienen que jugar su propia bola a lo largo del recorrido. Cada hoyo es ganado por el equipo cuyo jugador complete el hoyo en el menor número de golpes.

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Para los partidos individuales del último día, se juega en la modalidad “Matchplay”, en el que el jugador que realice cada hoyo en el menor número de golpes, se queda con el hoyo ganado y suma en su puntuación.

Tres de las últimas cuatro ediciones la victoria ha sido para el equipo Europa, sin embargo Estados Unidos está confiado de quedarse con el título de este año, aprovechando la localía y el buen momento de sus estrellas.

