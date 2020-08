Luto en la familia del golf

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- La hija del golfista colombiano Camilo Villegas, Mía, Falleció este domingo en Miami, Florida, luego de combatir tumores en su cerebro y columna vertebral. La menor murió justo el día en el que cumplía 22 meses de edad.

“El PGA TOUR se encuentra profundamente conmovido con la pérdida de un miembro de nuestra familia, Mía Villegas”, aseguró el comisionado del PGA TOUR, Jay Monahan, en un comunicado oficial este lunes. “Nos afligimos con Camilo y María, mientras nuestros pensamientos y oraciones están con toda la familia Villegas”.

Villegas, cuatro veces ganador en el PGA TOUR, habló sobre los problemas de salud de su hija el mes pasado durante una emotiva conferencia de prensa previa al Korn Ferry Challenge at TPC Sawgrass. En ese momento, el colombiano dijo que él y su esposa notaron por primera vez un problema con Mía a finales de febrero mientras jugaba el Honda Classic.

“Ella siempre iba conmigo al gimnasio; fue uno de nuestros puntos de unión”, recordó Villegas. “Siempre estaba muy activa, parecía un monito trepándose en todas las máquinas. Un día noté que no estaba jugando. También empezó a llorar más de lo normal por la noche. Pensamos que era porque le estaban creciendo los dientes y decidimos llevarla al pediatra”.

El 14 de marzo, los Villegas llevaron a Mía al NicKlaus Children’s Hospital en Miami para análisis. Los resultados revelaron tumores en su cerebro y columna vertebral. Mía se sometió a una cirugía, pero a Camilo y su esposa María se les advirtió que habría que hacerle algunos tratamientos adicionales debido a los problemas persistentes.

“Después de la cirugía, cuando llegó el momento de quitar los puntos, se enteraron de que el crecimiento de los tumores se había vuelto bastante agresivo”, afirmó Villegas. “Nos dijeron que necesitábamos empezar con el tratamiento de inmediato, por lo que tuvimos que quedarnos en el hospital. Sin embargo, físicamente ella no estaba lista para recibir el tipo de quimioterapia que los médicos esperaban administrar”.

La alternativa se convirtió en lo que Villegas denominó “quimioterapia para bebés”. El colombiano recuerda preguntarle al médico sobre el impacto que tendría este tipo de procedimientos en la salud de su hija Mía.

“Dijo que sin ese tratamiento no habría sobrevivido”, afirmó Villegas. Cada ronda de quimioterapia tomó más de un mes. “No es fácil, pero en realidad he visto a Mía jugar mientras llora”, dijo el colombiano. “Ella quiere jugar, es una niña. Es joven e ingenua pero también es muy fuerte. Simplemente no lo sabemos. Los médicos explicaron que a veces los tumores crecer rápido y desaparecen de la misma manera”.

Villegas no ha jugado desde que terminó empatando el puesto 33 en el evento del Korn Ferry Tour en junio. Mía era la única hija de Camilo y su esposa María. “Mi esposa ha sido muy, muy fuerte”, dijo Villegas sobre María. “Pero al mismo tiempo también he sabido que no hay otra opción que ser fuerte. Puedes ser fuerte o puedes rendirte. No quiero que nadie se sienta triste por la familia Villegas. Esta es nuestra realidad y todo lo que quiero es recibir buena energía”.