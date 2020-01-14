Se ubica Rodríguez en segundo lugar en Bahamas

GREAT EXUMA, BAHAMAS.- Finalizó la tercera ronda en Bahamas y el golfista mexicano José de Jesús Rodríguez se metió de lleno a la lucha por el título del The Bahamas Great Exuma Classic at Sandals Emerald Bay, primer evento de la temporada 2020 del Korn Ferry Tour que reparte una bolsa de 600 mil dólares.

El ‘Camarón’ Rodríguez firmó hoy un recorrido de 68 golpes, para un total de 209, siete bajo par, por lo que se encuentra empatado en la segunda posición, mientras que el veracruzano Roberto Díaz, acumula un marcador de 221 impactos, cinco arriba de par, actuación que lo situó en el sitio 47 en tanto que el capitalino Sebastián Vázquez no pasó el corte.

Encabezando la competencia se colocó el estadounidense Tommy Gainey con un score 208, menos ocho, un golpe de ventaja con respecto a sus compatriotas Will Zalatoris, Dylan Wu, George Cunningham y del mexicano Rodríguez.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

