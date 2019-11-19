Ancer, a la conquista de Australia

RIVIERA MAYA, QUINTANA ROO.- El mexicano Abraham Ancerterminó animado el Mayakoba Golf Classic, porque cerró la cuarta y última ronda con una tarjeta de 67 golpes y sin bogeys, y quedó listo para el Abierto de Australiay la Presidents Cup, que se disputarán en diciembre.

El de Reynosa, Tamaulipas, finalizó en el top ten del Mayakoba Golf Classic correponsdiente al PGA TOUR al finalizar su participación con un global de 273 impactos, 11 bajo par.

“Estoy contento como jugué hoy, porque no marqué bogeys en las dos rondas. Estuve en varios tiros cortos con la posibilidad de llevarme la victoria, pero estoy complacido con lo que jugué. Me sentí muy sólido”, declaró al concluir el segundo recorrido del día.

Comentó que esta participación lo deja listo para el Australian Open y luego la Presidents Cup, para lo cual va descansar algo, después tiene programado su viaje el próximo viernes a territorio australiano.

Con respecto a la Presidents Cup, donde forma parte del equipo internacional y es el primer mexicano que lo integra, precisó que nunca retó a Tiger Woods, sino que es un sueño que todo competidor tiene el jugar contra quien es el mejor golfista de todos los tiempos y además de ser su ídolo.

“¿No sé a quién no le gustaría jugar contra Tiger?”, expresó en respuesta a que le enviaron muchos mensajes y hasta le hicieron memes de “cómo te atreves a retar a Tiger”, porque lo que expresó es un deseo, no es un reto y si se le cumple esa ilusión de disputar el punto individual va ser algo muy importante para su vida competitiva.

Recordó que ya jugó como tres veces con él, en el mismo grupo de salida, y constató una vez más que es una excelente persona. “Es siempre un honor jugar con él, a su lado”.

