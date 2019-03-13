Ancer debuta en el THE PLAYERS

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- Con una bolsa a repartir de 12 millones y medio de dólares, una de las más cuantiosas del PGA TOUR se pone en marcha mañana una edición más del THE PLAYERS Championship, torneo a desarrollarse en el TPC Sawgrass.

El tamaulipeco Abraham Ancer, disputará por primera ocasión el torneo conocido como el quinto Major. El mejor golfista nacional en el Official World Golf Ranking (OWGR), saldrá a jugar la primera ronda por el hoyo uno a las 9:14 horas y lo hará en compañía del estadounidense Ollie Schniederjans y el irlandés Seamus Power.

“Es mi primera vez en el PLAYERS y estoy muy contento. El campo se ve increíble en estas fechas. Es un campo en el que debes de tener mucho cuidado, hay que ser muy bueno desde el tee, pero me siento muy bien y estoy listo para mañana”, dijo el actual número 50 de la clasificación de la FedEx Cup.