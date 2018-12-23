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Fútbol

Ancer es profeta en su tierra

El mejor golfista mexicano de la actualidad Abraham Ancer, fue objeto de un homenaje en Reynosa donde recibió las llaves de la ciudad.

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Un año redondo fue el que registró el golfista mexicano Abraham Ancer, quien fue objeto de un homenaje en Reynosa, Tamaulipas, donde recibió las llaves de la ciudad de manos del Gobernador del Estado el Lic. Francisco Javier Cabeza de Vaca.

El Club Campestre Reynosa, fue el escenario perfecto para reconocer la gran trayectoria del mejor exponente mexicano en el Official World Golf Ranking (sitio 57), ganador del Abierto de Australia y representante tricolor en la pasada edición del World Golf Championships-Mexico Championship.

“Hoy el Club Campestre Reyonosa le rinde un merecido homenaje con un torneo de golf a Abraham Ancer por su trayectoria, que lo ha colocado como el número uno de México y uno de los mejores del mundo”, escribió en su cuenta de twitter el Gobernador de Tamaulipas.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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