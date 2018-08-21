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Fútbol

Ascenso considerable de Snedeker en el ranking

El estadounidense Brandt Snedeker se ubicó en el sitio 50 del ranking mundial por lo que en estos momentos estaría clasificado al WGC-Mexico Championship

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- De principio a fin. Así fue el triunfo el domingo pasado del estadounidense Brandt Snedeker en el Wyndham Championship, evento correspondiente al PGA TOUR que se celebró en la localidad de Greensboro, Carolina del Norte.

Snedeker veterano de 37 años originario de Nashville, Tennessee, obtuvo así su noveno triunfo en el mejor circuito del orbe, situación que lo catapultó del sitio 88 al 50 del ranking mundial, situación por la cual en estos momentos estaría calificando a la edición 2019 del World Golf Championships-Mexico Championship.

En tanto, el top ten de la clasificación del Official World Golf Ranking no sufrió cambios con respecto a la semana anterior, por lo que el estadounidense Dustin Johnson, campeón del WGC-Mexico Championship en 2017, sigue al frente con un promedio de puntos de 10.2974.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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