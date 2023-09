Dustin Johnson cree que el LIV Golf le costó su puesto en la Ryder Cup

A semanas del inicio de la 44a edición de la Ryder Cup en el Marco Simone Golf & Country Club de Roma, Italia, Dustin Johnson ha dicho en una entrevista con el Palm Beach Post que de no haberse ido al LIV GOLF formaría parte del equipo americano que competirá a finales de septiembre en el país de la bota.

“Si hubiera estado jugando (en el PGA Tour), sí, habría entrado en el equipo. ¿Creo que puedo ayudar al equipo estadounidense? Por supuesto”, dijo el dos veces campeón de majors. Hace dos años en Whistling Straits, el golfista de 39 años dominó a los europeos con una dominante actuación de 5-0.

“Si hubiera jugado un poco mejor en los majors, creo que habría tenido muchas posibilidades de estar en el equipo”, admitió ‘DJ'. Lamentablemente para él, Zach Johnson no lo consideró y ahora apoyará a sus compatriotas desde la comodidad de su hogar. Desde su primera participación en el prestigiosos torneo en 2010, Dustin únicamente se perdió la edición de 2014 en Escocia.

Hasta el momento no existe reglamentación alguna que limite la participación de miembros del LIV Golf en la Ryder Cup, de hecho, Brooks Koepka, otro jugador que optó por abandonar el PGA Tour, recibió el llamado del equipo estadounidense tras una sólida temporada en donde levantó el PGA Championship. Los europeos optaron por formar su equipo sin ningún miembro del recientemente creado tour.

“Para ser sincero, este año no he jugado tan bien. ¿Pero he jugado lo suficientemente bien como para estar en el equipo? Sí", se sinceró Johnson.

Estados Unidos quiere volver a vencer en la Ryder Cup

Europa no ha sido precisamente territorio amigable para el representativo americano de la Ryder Cup, los americanos no levantan el título de visita desde la edición de 1993. Rory McIlroy, Jon Rahm y compañía tienen deseos de cobrar venganza ante lo sucedido hace dos años en Wisconsin y mantener el trofeo en manos de los del Viejo Continente.

