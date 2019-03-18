Buen debut de Ancer en el THE PLAYERS

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- El mexicano Abraham Ancer, quien hizo su debut en el THE PLAYERS Championship, entró a la ronda final como quinto en solitario, registró una ronda final de 72 golpes para terminar empatado en la duodécima casilla con 11-bajo par.

Ancer avanzó seis lugares en la FedExCup, en la cual ahora ocupa el puesto No. 44, mientras que Vegas avanzó hasta el puesto 48 en una semana que había iniciado de No. 91. Pese a que no logró terminar como esperaba, Ancer se fue con buenos recuerdos. El mexicano de 28 años comenzó el día a cuatro golpes del líder y llegó a escalar hasta el liderato dominical con un score de 2-bajo par en los primeros siete hoyos.

Muy a su pesar, por primera vez en su semana de debut en EL PLAYERS hizo cuatro bogeys en los 11 hoyos restantes para quedar fuera contienda. Su oportunidad de terminar en el top-10 la perdió al hacer tres putts para anotar un bogey en el hoyo final.

“Para mi primera vez, mi primera aparición (aquí), siento que hice un trabajo realmente bueno”, dijo Ancer. “Obviamente es un poco amargo terminar con un bogey. En los hoyos en que tenía que haber sacado ventaja, jugué sobre par, hoyos como el 11, 12 y 13. Si (al comenzar la semana) me decías que iba a terminar empatado en el puesto 12, diría que fue una semana realmente buena. Obviamente una vez que uno está ahí (en contienda), uno quiere más, pero estoy orgulloso de cómo jugué”.

El jugador originario de Reynosa se fue convencido de que este sólido debut lo impulsará en las visitas que haga en el futuro al Campo Estadio del TPC Sawgrass. “Tengo buenas vibras por haber jugado bien aquí mi primera vez”, afirmó. “Realmente me gusta este campo”.