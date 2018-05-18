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Fútbol

Cuarto sitio para Ancer en Dallas

Gran inicio fue el que registró hoy el golfista mexicano Abraham Ancer dentro del AT&amp;T Byron Nelson del PGA TOUR

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Escrito por: Azteca Deportes

DALLAS, TEXAS.- Una primera tarjeta de 65 golpes, seis bajo par, colocó al mexicano
Abraham Ancer empatado en la cuarta posición del AT&T Byron Nelson justa
avalada por el PGA TOUR que se efectúa en el Trinity Forest Golf Club de Dallas,
Texas, donde está en juego una bolsa de siete millones 700 mil dólares.

Ancer quien llegó a estar empatado en la primera posición al término de su recorrido,
embocó birdies en los hoyos cinco, ocho, nueve, diez, 12, 14, 15 y 16, por bogeys en el
dos y 17. Por su parte, el veracruzano Roberto Díaz con 70, menos uno, se colocó en
el puesto 79.

El líder de la competencia con marcador de 61 impactos, diez bajo par, es el
australiano Marc Leishman, seguido de los estadounidenses J.J. Spaun y Jimmy
Walker, ambos con 64 strokes, siete menos. El chileno Joaquín Niemann con 69, dos
menos comparte el casillero 57.

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