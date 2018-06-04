Declaración de Jack Warfield Presidente del PGA TOUR Latinoamérica

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- El PGA TOUR ha sido increíblemente

afortunado de tener a La Reunión Golf Resort como socio del PGA TOUR

Latinoamérica desde 2014. Hace apenas 10 semanas, el Tour comenzó su

temporada 2018 con el Guatemala Stella Artois Open, un evento que

nuevamente se organizó de manera exitosa en esa hermosa parte del mundo. A lo

largo de estos años hemos disfrutado de momentos increíbles en Guatemala, en

donde siempre hemos contado con el increíble apoyo de su maravillosa gente.

Hoy, todos nosotros en el PGA TOUR estamos consternados por la noticia de la

erupción delVolcán de Fuego el domingo. Sabemos que hay personas fallecidas

y muchas otras desaparecidas o heridas. También que hay daños significativos en

el zona, incluida La Reunión.

Nuestros pensamientos y oraciones están con aquellos que han sido afectados

por esta tragedia, y nos unimos al dolor de aquellos que han perdido seres

queridos o han quedado gravemente heridos.

