Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Declaración de Jack Warfield Presidente del PGA TOUR Latinoamérica

El circuito continental, manifestó su solidaridad por los afectados en Guatemala debido a la erupción del Volcán de Fuego

KAL|0_cf26gy9z

Escrito por: Azteca Deportes

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- El PGA TOUR ha sido increíblemente
afortunado de tener a La Reunión Golf Resort como socio del PGA TOUR
Latinoamérica desde 2014. Hace apenas 10 semanas, el Tour comenzó su
temporada 2018 con el Guatemala Stella Artois Open, un evento que
nuevamente se organizó de manera exitosa en esa hermosa parte del mundo. A lo
largo de estos años hemos disfrutado de momentos increíbles en Guatemala, en
donde siempre hemos contado con el increíble apoyo de su maravillosa gente.

Hoy, todos nosotros en el PGA TOUR estamos consternados por la noticia de la
erupción delVolcán de Fuego el domingo. Sabemos que hay personas fallecidas
y muchas otras desaparecidas o heridas. También que hay daños significativos en
el zona, incluida La Reunión.

Nuestros pensamientos y oraciones están con aquellos que han sido afectados
por esta tragedia, y nos unimos al dolor de aquellos que han perdido seres
queridos o han quedado gravemente heridos.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP