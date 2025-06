Los 14 jugadores de LIV Golf que jugarán el U.S. Open en el Oakmont Country Club

La edición 125 del U.S. Open da arranque este jueves 12 de junio desde el Oakmont Country Club, los mejores golfistas del planeta intentarán conquistar uno de los campos más complejos de los Estados Unidos y el mundo. Scottie Scheffler llega como claro favorito después de haber conquistado el PGA Championship y el Memorial, ambos con autoridad y manteniendo ventajas construidas en los primeros tres días de torneo. Sin embargo, un importante número de representantes de LIV Golf podrían llevarse el trofeo.

Entre ellos destacan Bryson DeChambeau, Jon Rahm y Joaquín Niemann, tres de los máximos exponentes que tiene la innovadora liga. El primero de ellos coqueteó con el triunfo en el Masters de Augusta y es el campeón defensor de este prestigioso certamen, su carisma lo convierten en uno de los consentidos de la afición, su golf en un temor para los rivales.

LIV Golf presenta un formato novedoso de competencia

Rahm, otro que ya sabe lo que es consagrarse en el Abierto de los Estados Unidos, presume una impresionante racha de 21 top 10s en el LIV Golf. El español compitió hasta el último día en el segundo major del año antes de que la famosa Green Mile lo devorara, situación que tomó con filosofía.

“Juego al golf para ganarme la vida; es increíble. ¿estoy avergonzado por cómo he terminado hoy? Sí. Pero tengo que superarlo, superare a mí mismo. no es el fin del mundo. No es como si fuera un médico o un socorrista, donde si alguien tiene un mal día, pasan cosas realmente malas”, dijo el natural de Barrika en conferencia de prensa.

Un mal día es precisamente lo que Niemann no tiene desde hace tiempo, toda vez que el chileno no ha hecho otra cosa que ganar en la presente temporada; son cuatro los trofeos de LIV Golf que sumó a sus vitrinas en los últimos meses, incluido el de Virginia apenas la semana pasada.

Estamos a horas de descubrir quiénes le harán cara a uno de los campos más retadores que hay, un mal golpe puede costarle el torneo a cualquiera de los 156 jugadores clasificados al tercer major de 2025.

Los 14 jugadores del LIV Golf que participarán en el U.S. Open 2025

- José Luis Ballester

- Richard Bland

- Bryson DeChambeau

- Tyrrell Hatton

- Dustin Johnson

- Brooks Koepka

- Jinichiro Kozuma

- Marc Leishman

- Phil Mickelson

- Joaquín Niemann

- Carlos Ortiz

- Jon Rahm

- Patrick Reed

- Cam Smith

