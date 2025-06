Los favoritos para el LIV Golf Dallas de este fin de semana

LIV Golf Dallas se juega este fin de semana y promete grandes emociones desde el Maridoe Golf Club de Carrollton, Texas. Los mejores jugadores del mundo, entre ellos los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, y sus equipos aterrizan en el sur de los Estados Unidos para disputar la novena fecha de la temporada y podrás verlo en vivo a través de Azteca Deportes.

Te puede interesar: ¡Sonríe el futbol mundial! Cristiano Ronaldo extiende su contrato y jugará al menos hasta los 42 años

Joaquín Niemann, autor de cuatro victorias en la presente campaña, llega como el hombre a vencer después de haber conquistado Virginia a inicios de mes. Sus triunfos en 2025 se suman a dos que ya había cosechado y lo convierten en el máximo ganador individual en la historia del LIV Golf. Sin embargo, habrá varios competidores que alzarán la mano, sobre todo si consideramos que muchos son oriundos del área o viven ahí.

Cara a cara: Se calientan los ánimos entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Te puede interesar: Juego de Estrellas 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol, horario y fecha para ver EN VIVO y GRATIS

Entre ellos destaca la figura de Bryson DeChambeau, el carismático americano que se ha ganado el corazón de la afición alrededor del mundo. Cabe mencionar que él y sus Crushers buscan emular lo hecho por los Fireballs de Sergio García a inicio de temporada y ganar tres torneos de manera consecutiva; a reserva de lo que haga Legion XIII, la escuadra de DeChambeau podría hacerse con el liderato general este domingo.

Por si fuera poco, el torneo también representa una oportunidad única para que Ortiz se corone en el patio de su casa, pues cursó sus estudios universitarios en North Texas. Luego de un espectacular U.S. Open en donde terminó empatado en cuarto lugar - su mejor actuación en un major -, el de Guadalajara tiene argumentos de sobra para cobrar los $4 millones de dólares que se lleva el ganador.

Cabe recordar que esta será la segunda ocasión en que el Maridoe Golf Club reciba un certamen del liv golf, pues ahí se consagró el Ripper GC de Cam Smith en el campeonato por equipos de 2024.

Ver EN VIVO el LIV Golf Dallas a través de Azteca Deportes

Podrás disfrutar EN VIVO del LIV Golf Dallas entre el viernes 27 y domingo 29 de junio a través de Azteca Deportes Network, en la App de Azteca Deportes y en aztecadeportes.com.

- HORARIOS DE TRANSMISIÓN:

- Viernes 27 - 10:15 AM

-Sábado 28 - 11:15 AM

- Domingo 29 - 11:05 AM

Te puede interesar: OFICIAL: Partidos de Octavos de Final en el Mundial de Clubes 2025