Fassi, campeona nacional en la NCAA

FAYETTEVILLE, ARKANSAS.- La golfista mexicana María Fassi, consiguió hoy el título individual dentro del NCAA 2019 Division I National Championships, torneo celebrado en el Blessings Golf Club, hogar de la Universidad de Arkansas, institución a la cual representa la jugadora hidalguense.

Fassi se impuso con rondas de 72, 71 y 68 para un acumulado de 211 golpes, ocho bajo par, cuatro de ventaja con respecto a la integrante de la Universidad de Florida Sierra Brooks. “Este es un momento que jamás olvidaré. Ganar el torneo más importante del golf colegial y en casa es parte de un sueño”, dijo la mexicana.

“La otra parte inicia mañana con el torneo por equipos, siempre lo he dicho que quiero ganar con Arkansas y más en los Nationals como anfitrionas. El sueño es lindo pero debe de ser completo, debe de estar todo el equipo celebrando estos días, estoy muy contenta pero no hay tiempo para festejar”.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

AUGUSTA, GEORGIA - APRIL 06: Maria Fassi of Mexico reacts on the 18th green during the final round of the Augusta National Women’s Amateur at Augusta National Golf Club on April 06, 2019 in Augusta, Georgia. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)|Kevin C. Cox/Getty Images

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