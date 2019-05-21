Fassi, campeona nacional en la NCAA
La hidalguense María Fassi, se proclamó campeona individual en el golf colegial de los Estados Unidos
FAYETTEVILLE, ARKANSAS.- La golfista mexicana María Fassi, consiguió hoy el título individual dentro del NCAA 2019 Division I National Championships, torneo celebrado en el Blessings Golf Club, hogar de la Universidad de Arkansas, institución a la cual representa la jugadora hidalguense.
Fassi se impuso con rondas de 72, 71 y 68 para un acumulado de 211 golpes, ocho bajo par, cuatro de ventaja con respecto a la integrante de la Universidad de Florida Sierra Brooks. “Este es un momento que jamás olvidaré. Ganar el torneo más importante del golf colegial y en casa es parte de un sueño”, dijo la mexicana.
“La otra parte inicia mañana con el torneo por equipos, siempre lo he dicho que quiero ganar con Arkansas y más en los Nationals como anfitrionas. El sueño es lindo pero debe de ser completo, debe de estar todo el equipo celebrando estos días, estoy muy contenta pero no hay tiempo para festejar”.
CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA
TE PODRÍA INTERESAR: