Fassi, invitada a un Major

CIUDAD DE MÉXICO.- “Esta invitación es premio al esfuerzo y al trabajo que hemos hecho en la Universidad (Arkansas) y en lo individual, es una emoción muy grande y una gran responsabilidad, al recibir la noticia no pude evitar llenarme de alegría”, confesó María Fassi, quien recibió una invitación del Comité Organizador para ser parte del field del ANA Inspiration, que se llevará a cabo del 29 de marzo al 1 de abril próximos, en Rancho Mirage, California.

Hace unos días, Fassi se impuso por segunda vez en tres años en el Lady Puerto Rico Classic, torneo en el que hace dos años hizo su debut con los colores de la Universidad de Arkansas. La hidalguense ganó en su debut y un par de años después, junto con las Razorbacks, lo volvió a hacer, con este resultado Fassi llegó a cinco títulos individuales como colegial y se consolida como la mejor mexicana en el golf colegial de los últimos años.

“Justo ese día (cuando ganó) recibí el mail con la invitación, fue un día inmejorable, pero sólo me compromete a seguir trabajando y esforzándome a ser la mejor cada día”, agregó.

“Las cosas no serán sencillas, hay mucho que trabajar todo el equipo tiene mucha experiencia y además contamos con gran nivel, así que seguramente seremos protagonistas”, dijo Fassi, quien tiene como principal objetivo que Arkansas gane los Nationals.

Con tan sólo 19 años de edad, (cumplirá 20, el 25 de marzo próximo), se ha convertido en la mejor mexicana de los últimos años, con más victorias en lo individual y en lo colectivo. Ha sido reconocida no sólo por sus logros deportivos, sino por los académicos y además, es la mejor mexicana en el Ranking Mundial.

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