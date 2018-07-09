Fraustro fue sexto en Nueva York

FINDLEY LAKE, NUEVA YORK.- En actividad correspondiente al Web.com Tour, gira de ascenso del PGA TOUR, el chihuahuense Óscar Fraustro, fue el mejor de los cinco exponentes mexicanos que participaron esta semana en el LECOM Health Challenge, justa que repartió una bolsa de 600 mil dólares.

Con un acumulado de 272 golpes, 16 bajo par, Fraustro compartió la sexta plaza de la competencia realizada en el Upper Course del Peek’n Peak Resort, a seis impactos de distancia del argentino Nelson Ledesma, quien con un recorrido final de 67 golpes para un total de 266, 22 menos, se llevó la victoria.

El de Guadalajara, Jalisco, Carlos Ortiz, compartió el sitio 15 con un acumulado de 274 impactos, 14 bajo par, en tanto que el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez, con 277 strokes, 11 menos, acabó en el casillero 27. Finalmente el de Tijuana Armando Favela y el poblano Gerardo Ruiz, no pasaron el corte.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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