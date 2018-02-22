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Fútbol

Menéndez es cuarta en Australia

La capitalina Ana Menéndez está empatada en el cuarto sitio del Ladies Classic Bonville que se juega en el Bonville Golf Resort en Australia

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Destacado inicio, fue el que registró la golfista mexicana Ana Menéndez dentro del torneo del Ladies European Tour que se realiza en Bonville, Australia.

Gracias a una primera ronda de 70 golpes, dos bajo par, la originaria de la Ciudad de México, está empatada en la cuarta posición del Ladies Classic Bonville, justa que reparte una bolsa de 350 mil dólares australianos.

El recorrido de la única exponente nacional en el circuito femenil del viejo continente, incluyó birdies en los hoyos cuatro y 14, sin registro de bogeys, por lo que finalizó con el mismo marcador que el de otras siete jugadoras, entre ellas la local Stephanie Na.

La líder de la competencia, es la inglesa Holly Clyburn con un score de 67 golpes, cinco menos, seguida por la española Marta Sanz Barrio y la islandensa Valdis Thora Jonsdottir, ambas con 69 impactos, tres menos.

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