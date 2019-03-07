Mexicanos clasifican a Mundial amateur en Japón

CIUDAD DE MÉXICO.- Finalizó la calificación al Toyota Junior Golf WorldCup que se esta llevó a cabo esta semana en el Club Campestre de la Ciudad de México. Después de tres rondas, se logró la calificación de los representantes mexicanos de las dos categorías.

En la categoría femenil se consiguió la calificación en el primer lugar con un score total de +16, superando a las representantes de Panamá y Jamaica. En lo individual, la mejor mexicana fue Alma García quien se mantuvo en la primera posición durante todo la justa con un score acumulado de +5. Alejandra Ferrer y Vania Simont lograron el tercero y cuarto lugar respectivamente.

En la categoría varonil el equipo mexicano calificó en la segunda posición con un marcador de +8, a cinco golpes de los canadienses que se mantuvieron como líderes desde el inicio de la competencia.

Durante la ceremonia de premiación estuvieron presentes: Jorge Coghlan, Vicepresidente de la Federación Mexicana de Golf en representación del Presidente de dicho organismo Jorge Robleda y directivos del Club Campestre de la Ciudad de México.