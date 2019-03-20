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Fútbol

Profesionales ofrecen una clínica muy especial

Representantes del único circuito de paga de nuestro país convivieron con pacientes del Instituto Nacional de Cancerología

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Escrito por: Azteca Deportes

HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO.- El día de hoy en las instalaciones del Lomas Country Club, pacientes del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) pasaron parte de la tarde con algunos integrantes de la Gira de Golf Profesional Banorte.

En esta ocasión jugadores como Federico García, Gerardo Ruiz de la Concha, David Faraudo, Andrés García, Erácleo Bermúdez, así como el colombiano Jesús Rivas, ofrecieron una clínica a algunos pacientes del INCAN.

Una de las principales preocupaciones de la Gira de Golf Profesional Banorte es dar seguimiento a las actividades que se han realizado ya con el INCAN como la práctica en el campo de golf con algunos pacientes que han mostrado interés en el deporte de los bastones.

El Instituto Nacional de Cancerología, es una institución amiga con la que la GGPB ha trabajado ya de forma exitosa y en esta etapa se busca dar seguimiento a la labor ya iniciada con los pacientes.

Torneo Profesional

Mañana en el Lomas Country Club, se pone en marcha la “III Copa José Miguel Nader” fecha correspondiente a la etapa 14 de la GGPB, donde únicamente 33 jugadores se disputarán una bolsa de un millón 200 mil pesos, entre ellos destacan el poblano Isidro Benítez y el amateur Álvaro Ortiz, quien representará a nuestro país en la próxima edición del Masters Tournament.

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