Reto marroquí para Menéndez

CIUDAD DE MÉXICO.- El Blue Course del complejo golfístico del Royal Golf Dar Es Salam de Rabat en Marruecos, será el escenario que albergará la edición 2018 del Lalla Meryem Cup, evento correspondiente al calendario regular del Ladies European Tour a dar inicio mañana y que repartirá una bolsa de 450 mil euros.

La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) Ana Menéndez, actual número 51 en la Orden de Mérito de la gira europea, participará en dicha justa. La capitalina, tratará de superar el sitio 21 obtenido en año pasado en la capital marroquí.

A la par de la justa femenil, pero en el Red Course, se estará llevando a cabo el Trophee Hassan II, fecha avalada por el European Tour con bolsa de dos millones y medio de euros, donde estarán participando los latinoamericanos Fabrizio Zanotti de Paraguay y los chilenos Felipe Aguilar y Nico Geyger.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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