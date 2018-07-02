Top cinco para Ancer en Maryland

POTOMAC, MARYLAND – La primera victoria en el PGA TOUR de Abraham Ancer tendrá que esperar otra semana.El mexicano comenzó este domingo la ronda final del Quicken Loans National empatado con el italiano Francesco Molinari, pero este último tuvo una actuación dominante para alcanzar una victoria por ocho golpes de ventaja.

Ancer, quien cerró con un decepcionante 2-sobre par 72, de todas maneras logró su mejor actuación en el PGA TOUR empatando el cuarto lugar con Tiger Woods, con 11-bajo par.

"Sí, fue una ronda muy frustrante, no le pegué tan bien a la pelota como ayer, pero sí sentí que la golpeé lo suficientemente bien como para hacer bajo par. Simplemente no emboqué un putt, ni siquiera un putt en 18 hoyos, así que fue muy frustrante ", dijo amargado.

Ancer, quien llegó este domingo al frente por primera vez en 54 hoyos en un torneo de PGA TOUR, luchó desde el principio pero rápidamente perdió dos golpes en el 1 cuando anotó un bogey contra un birdie de Molinari. A partir de allí el italiano tuvo una actuación soberbia y el mexicano nunca pudo seguirle el paso.

Molinari terminó con un impresionante 21-bajo par, que tuvo una racha de un águila y cuatro birdies consecutivos para tener la chance de empatar el record de la cancha en el hoyo final, el que se le fue por muy poco para cerrar con 62 golpes.

Para Ancer, sin embargo, su desempeño lo permitirá ascender 26 puestos en la clasificación de la FedExCup para llegar a la casilla 90, lo que lo colocaría en los playoffs si la temporada terminara hoy. También se aseguró un puesto en The Open Championship a finales de este mes.

"Obviamente ni siquiera estaba pensando en eso, solo estaba jugando mi ronda y tratando de terminar lo más alto posible", dijo. "En el 18 recordé, 'Oh, hay algunos lugares para The Open.' Así que ha sido un sueño hecho realidad, siempre quise jugar The Open. Será una experiencia increíble estar allí este año".

El jugador de 27 años jugará los próximos eventos del PGA TOUR: A Military Tribute en The Greenbrier y la semana siguiente en el John Deere Classic.

"Hoy luché, simplemente no tuve mi mejor día", dijo. "Pero saco mucho provecho de este final y sigo para adelante. Volveré a analizar ciertas situaciones que tuve hoy y seguro mejoraré para lo que viene".