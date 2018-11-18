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Fútbol

Triunfo de Ancer en Australia

El representante por nuestro país en la pasada edición del WGC-Mexico Abraham Ancer se llevó la victoria en el Abierto de Australia.

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SYDNEY, AUSTRALIA - NOVEMBER 18: Abraham Ancer of Mexico poses with the Stonehaven Cup during day four of the 2018 Australian Golf Open at The Lakes Golf Club on November 18, 2018 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe/Getty Images)|Mark Metcalfe/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

SIDNEY, AUSTRALIA.- Abraham Ancer, el mejor golfista mexicano en el Official World Golf Ranking y quien se perfila a representar de nueva cuenta a nuestro país en el World Golf Championships-Mexico Championship, se llevó la victoria en el Emirates Australian Open.

El originario de Reynosa, Tamaulipas, salió a la última ronda del torneo correspondiente al PGA Australia con cinco golpes de ventaja y gracias a recorridos de 69, 69, 65 y 69 para un total de 272 impactos, 16 bajo par, se convirtió junto a Jack Nicklaus, Arnold Palmer y Gary Player entre otros, como campeón del Abierto de Australia.

“Los nombres en está copa son absolutamente increíbles”, dijo el integrante del PGA TOUR al recibir su trofeo. “Tengo la esperanza de que con este triunfo, los niños en México comiencen a jugar golf. Sé que la práctica del golf en mi país y el resto de Latinoamérica irá creciendo poco a poco”, agregó.

Este fue el primer título para el jugador de 27 años de edad desde el Nova Scotia Open del Web.com Tour en 2015. La participación de Ancer en la justa australiana, sirvió como preparación a la ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf donde hará pareja por México con el veracruzano Roberto Díaz en la justa internacional a dar inicio la próxima semana.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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