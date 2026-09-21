¿Quieres bajar de peso? Estos son los mejores 5 trucos para acelerar tu metabolismo

El proceso de bajar de peso se ha convertido en uno de los más interesantes y, a su vez, complicados para ciertas personas que desean obtener resultados pronto en este cierre de año para las fiestas decembrinas, lo cual ha hecho que adelgazar sea un objetivo a corto y mediano plazo.

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Se sabe que, para bajar de peso, no solo es necesaria una buena dieta alimenticia, sino también una exigente rutina de ejercicios que te ayude a este proceso que, en esencia, se pueda combinar con un buen metabolismo. Ahora bien, ¿cuáles son los mejores 5 trucos para ello?

5 trucos para acelerar tu metabolismo y bajar de peso

Lo primero que recomiendan los expertos en la materia es olvidarse por completo de las dietas extremas, pues estas además de ser restrictivas evitan que el equilibrio del cuerpo se mantenga, por lo que pueden jugar un papel delicado contra el metabolismo a mediano y largo plazo.

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El mejor entrenamiento para bajar de peso no es correr... pic.twitter.com/1N2k5vK15t — Virtud Mental. (@VirtudMental) September 20, 2026

Otro truco a tener en cuenta es la realización contínua de ejercicio gracias a que esta activación conserva la masa muscular y, a su vez, mantiene activo el metabolismo. Del mismo modo, se recomienda el consumo de alimentos que te ayuden a tener energía, misma que puedes quemar precisamente con el ejercicio.

Beber entre litro y medio de dos litros de agua al día tiende a aumentar el gasto calórico durante más del 20 por ciento, según el portal Omni Biotic. Finalmente, también resulta necesario dormir bien y durante un tiempo mínimo de seis horas al día, pues esto hará que tu cuerpo tenga el descanso suficiente.

¿Es necesario hacer ejercicio todos los días para bajar de peso?

Si tu intención es bajar de peso, ten en cuenta que el cuerpo necesita descansar de cargas pesadas de ejercicio al menos durante dos días a la semana, por lo que se recomienda que la persona asista al gimnasio de lunes a viernes para que pueda descansar los fines de semana.