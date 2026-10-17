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Bajar de peso: ¿Cuántos días a la semana debes ir al gimnasio si eres principiante?

Si comenzarás con tu vida activa en el mundo del ejercicio para bajar de peso, esto es lo que tienes que saber cuando asistas al gimnasio regularmente.

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|Smart Fit

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El gimnasio se ha vuelto uno de los lugares favoritos de las nuevas generaciones, mismas que han comenzado a darle más peso a su aspecto físico a nivel estético y de salud. Bajar de peso es una posibilidad grande, y más cuando se realiza activación física en este espacio.

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Sin embargo, existen algunas personas que apenas comenzarán con su vida fitness y que, en consecuencia, pueden tener algunos errores claves durante este nuevo proceso para ellos. Por tal motivo, aquí conocerás cuántos días debes ir al gimnasio si eres principiante y quieres bajar de peso.

¿Cuántos días debes ir al gimnasio si eres principiante?

La página oficial de Smartfit ha dado a conocer una serie de recomendaciones para aquellas personas que desean bajar de peso a través de la activación física. Ante ello, la fuente establece que la clave está en trabajar los grupos musculares en días alternos para que estos puedan tener cierto descanso.

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Bajo este contexto, es recomendable asistir entre tres y cinco días al gimnasio si se es principiante siempre y cuando tengas una rutina establecida que, por ejemplo, incluya el tren superior e inferior con días de descanso entre cada uno, dejando otro más para el core y la estabilidad.

¿Cuáles son las mejores recomendaciones para alguien que quiere bajar de peso?

Lo primero a tener en cuenta como principiante es la obligación de la persona por aprenderse la técnica de levantamiento correcta, pues de lo contrario esta no solo no podrá obtener los objetivos que tenía planteados, sino que además puede sufrir malestares o lesiones musculares.

Una persona que desea bajar de peso tiene que empezar con ejercicios multiarticulares como el peso muerto o las sentadillas para acostumbrar a su cuerpo. Finalmente, es fundamental realizar un calentamiento previo de 5 a 10 minutos a través de ejercicios controlados y suaves.

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