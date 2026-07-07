Estas son las bajas confirmadas para Gabriel Milito en el inicio de Apertura 2026

Ya con el cobijo de la gente y demostrado el potencial que tiene el equipo, Gabriel Milito podría estar ante la prueba más importante desde que llegó al Guadalajara. El problema es que de nueva cuenta no tendrá a sus futbolistas una buena parte del semestre. Entre lesiones y ausencias por estadía en la selección mexicana… estas son las bajas que tiene el DT para el inicio del Apertura 2026.

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¿Quiénes no iniciarán el Apertura 2026 en las Chivas de Gabriel Milito?

Aunque el tema de los seleccionados nacionales estaba contemplado e incluso les afectó desde el cierre del torneo pasado, siguen siendo ausencias importantes. Por ello, en primera instancia son Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Armando González parte de las bajas. Estos días tendrán para descansar tras la eliminación de México y después volverán para ponerse a tono físico y futbolístico respecto a lo que les pedirá el DT para este nuevo torneo.

En un segundo aspecto, Gabriel Milito ya se encontró con un par de problemas extras, pues tras la finalización del Clausura 2026, Efraín Álvarez fue operado de emergencia por un varicocele izquierdo el 18 de junio pasado, lo cual probablemente le tenga volviendo a las actividades de máximo esfuerzo a finales del mes. Aunque todo depende de la evolución mostrada en su recuperación.

Mientras que el segundo problema para el profesor Milito se encontró en una reciente molestia con Hugo Camberos. Este joven del que se esperan muchas cosas, se incorporó un poco después a la pretemporada por partidos que tuvo con selección nacional juvenil… y en días recientes presentó molestias musculares. Ante eso, es probable que lo lleven con calma, pues puede ser un elemento de valor en estos días sin seleccionados nacionales.

¿Cuándo tendrá Gabriel Milito plantel completo?

Aunque probablemente en la interna tengan esa respuesta, hacia fuera se espera que a finales de julio o principios de agosto los futbolistas estén recuperados e integrados al trabajo completo con Gabriel Milito y el resto del plantel que ya incluye a los refuerzos. Chivas iniciará el Apertura 2026 con 3 partidos y luego disputarán una nueva edición de la Leagues Cup.

Calendario de inicio de semestre