Bajas en Rayados de Monterrey y en los Tigres de la UANL: lesionados y suspendidos

Rayados de Monterrey y Tigres se enfrentarán este sábado 12 de septiembre en una edición más del Clásico Regio. Ambos equipos tienen nuevos entrenadores en los banquillos, por lo que buscarán llevarse el triunfo para ganarse a su afición. Sin embargo, como en el América contra Cruz Azul, los clubes tienen bajas por lesionados o suspendidos.

Los lesionados y suspendidos de Rayados de Monterrey

Este será el primer Clásico Regio de Matías Almeyda, aunque no el primero en la Liga BBVA MX, ya que con Chivas disputó un par contra América y Atlas, que la acaba de romper con la contratación de Elías Montiel. Por el momento, el conjunto regio tiene plantel completo, ya que no cuenta con ningún lesionado.

Rayados y Tigres se enfrentarán este sábado 12 de septiembre en una edición más del Clásico Regio.|IA

El cuadro dirigido por el argentino tampoco tiene bajas por suspensión, por lo que la lleva de ganar frente a su rival. Sin embargo, Rayados viene cabizbajo, luego de perder la final de la Leagues Cup 2026 ante Toluca.

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Los lesionados y suspendidos de Tigres

Víctor Manuel Vucetich se enfrentará al equipo que le dio varios títulos, pero esta vez desde el banquillo del acérrimo rival. En contraste con Rayados, el "Rey Midas" tiene varias bajas por lesión para el encuentro de este sábado.



Marcelo Flores: El seleccionado de Canadá se perderá toda la temporada por una rotura de ligamento cruzado, que le costó no ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El seleccionado de Canadá se perderá toda la temporada por una rotura de ligamento cruzado, que le costó no ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Vladimir Loroña : Salió de cambio en el partido ante Santos Laguna por molestias musculares y dolores en la espalda.

: Salió de cambio en el partido ante Santos Laguna por molestias musculares y dolores en la espalda. Francisco Reyes: El lateral izquierdo se lesionó ante Santos Laguna. Se perderá lo que resta del Apertura 2026 tras ser intervenido quirúrgicamente.

El lateral izquierdo se lesionó ante Santos Laguna. Se perderá lo que resta del Apertura 2026 tras ser intervenido quirúrgicamente. Jesús Angulo: El defensa se perderá lo que resta del torneo debido a una lesión en la rodilla.

Vucetich no tiene hasta el momento jugadores suspendidos, pues Fernando Gorriarán estará en el duelo tras cumplir con su castigo. Además, puede echar mano de sus recientes refuerzos en el ataque, como lo son Guillermo Martínez y Emiliano Gómez.

Rayados de Monterrey vs. Tigres de la UANL

El Clásico Regio entre Rayados de Monterrey y Tigres se disputará el sábado 12 de septiembre a las 7 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio BBVA.