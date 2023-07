Así convenció el Inter Miami a Lionel Messi para ir a la MLS

El multimillonario de origen cubano, en entrevista al diario ‘El País’ señaló que el contrato de Messi será de “entre 50 y 60 millones anuales”, menos de lo que le ofrecían en el futbol saudí. Además tendrá el argentino una participación en el club cuando se retire y una porción de los beneficios de la retransmisión global, cuyos derechos son de Apple TV, así como de la venta de la equipación de Adidas.

Jimmy Lozano habla del reto de dirigir a la Selección Mexicana

“En 2019 empezamos a pensar en cómo podíamos traerlo a Miami, una ciudad global, en alza. Queremos que la gente cuando piense en futbol en Estados Unidos, piense en Miami. Se vive bien y es puro negocio. Todo el mundo quiere mudarse aquí. No pagamos impuestos locales, ni estatales…" declaró Jorge Mas.

Te puede interesar: Liverpool anuncia a su segundo refuerzo para esta temporada

Messi puede convertir la MLS en una de las tres mayores ligas del mundo.

Además, afirmó que “hay un elemento familiar muy importante. Messi estará en su hemisferio, casi en el mismo horario que en Rosario. Fue más importante venderle la idea del futbol en Estados Unidos. Este es el mayor mercado comercial del planeta. Messi puede convertir la MLS en una de las dos o tres mayores ligas del mundo. En la historia del deporte aquí hay dos eventos: la llegada de Pelé al Cosmos de Nueva York y la de David Beckham en 2007 en Los Ángeles. Messi elevará la liga a otro nivel. Creo que viene con ganas de dejar huella y podrá hacerlo más allá del futbol. Cuando se retire tendrá una participación en el club”.

El propietario añadió que “yo me imagino una vida después del futbol para Messi muy similar a la de David o la de Michael Jordan. Podrá continuar su trabajo en un mercado que no parará de crecer. Tendrá oportunidades que no hay en otros sitios”.

Ali que se refiere a cómo se llevaron las negociaciones para el fichaje de Messi, explicó que fue un proceso “largo. Estuve tres años. Un año y medio muy intensamente. Muchas conversaciones con su padre Jorge. Lo vi hecho a finales de mayo. David conversaba con Leo, solo sobre temas futbolísticos, porque él estaba jugando. No quería que se sintiera presionado. Hemos hablado en Barcelona, Miami, Rosario, Doha… Me pasé todo el Mundial en Qatar, viendo a Argentina. Para cerrarlo fue muy importante el contrato de Apple. Las conversaciones con Apple van muy bien y se están alineando los intereses. Si crece el futbol en Estados Unidos, él se beneficiará. Es justo”.

Te puede interesar: Salernitana define el futuro en la carrera de Guillermo Ochoa

En cuanto a Adidas, señaló que “el ya era jugador de Adidas. Recibirá por la venta de camisetas, pero eso ya funciona así con otros grandes atletas”. Mientras que la MLS “no ha puesto dinero, pero ha sido clave en ayudar con los patrocinadores”.

Del impacto por la presencia de Leo, indicó que “vaticino que los socios de los clubs se van a multiplicar por cinco o por 10 en tres años. Al estadounidense medio le interesa el mejor jugador del mundo. Aquí se ve mucho la Premier, Laliga, la MX de México. Más que la MLS. Hay hinchas del Manchester United, del Madrid, del Barça... Eso va a cambiar”.