Barcelona rompe la mala racha en su casa

Barcelona, España. Barcelona no tuvo mucha dificultad para llevarse el triunfo en la cancha de Camp Nou por marcador de 2-1 ante un Mallorca, dirigido por el mexicano Javier Aguirre, que poco mostró en el ataque en la primera parte.

El ‘Vasco’ Aguirre paró a su equipo en forma similar a lo que realizaron el Rayo Vallecano y el Cadiz, pero no tuvo la oportunidad de conseguir el gol hasta en la última parte del encuentro.

Primer tiempo con un solo dueño llamado Barcelona

Barcelona desde el comienzo buscó conseguir el gol y quitarse las pesadillas que había vivido en partidos anteriores en su cancha. La primera oportunidad llegó a través de un cabezazo de Pierre-Emerick Aubameyang que atajó en forma soberbia el arquero Sergio Rico.

La única oportunidad para el Mallorca fue de Fer Niño con un disparo dentro del área que se fue por arriba del arco.

Al 23’ se escuchó el grito de gol con un remate de Ronald Araujo, pero el árbitro lo anuló por fuera de lugar del defensa barcelonista.





El neerlandés Memphis Depay abrió el marcador para el Barcelona al minuto 25 al recibir la asistencia de Jordi Albara y rematar dentro del área con un fuerte disparo para dejar sin oportunidad al arquero. 1-0 para los azulgranas.

Mallorca puso nervioso a Barcelona en el segundo tiempo

El principio de la segunda mitad fue una fiel copia de la primera parte y al 54’ Sergio Busquets disparó desde fuera del área con gran potencia y precisión metiendo el balón por la esquina inferior derecha para el 2-0.

Una vez más, el equipo culé marcó al 74 a través de Ferran Torres, pero la celebración de los jugadores de Barcelona se ve interrumpida por el árbitro Pablo González Fuertes, que señala el VAR para revisar el gol, y determinar fuera de juego.

Ansu Fati regresa a la cancha

Luego de una larga recuperación por lesión, la joven joya del Barcelona Ansu Fati entró de cambio por Ferrán Torres al minuto 75 comenzando a tomar ritmo de juego.

Los cambios que realizó Javier Aguirre buscando descontar el marcador tuvieron efecto ya que al minuto 79, Antonio Raíllo se adueña del balón dentro del área tras un tiro libre y anota con un preciso disparo y poner el 2-1.





Mallorca presionó los últimos instante del partido buscando la igualada poniendo en aprietos a una nerviosa defensa del Barcelona, pero no pudo encontrar el gol.

Barcelona llega a con la victoria a 66 puntos para afirmarse en el segundo puesto, mientras Mallorca se queda con 32 puntos, aun sola unidad de la zona de descenso.

Los culés, que cayeron por 1-0 ante el Rayo Vallecano (aplazado jornada), han enlazado tres derrotas en casa por primera vez en la historia del club, lo que ha llevado a Xavi a declarar que “estamos en una carrera y como mínimo tenemos que quedar en el segundo puesto”.

Con el Betis (5.º) a solo seis puntos del Barcelona antes de esta jornada, el equipo local no puede permitirse un nuevo tropiezo para no poner en serio riesgo su clasificación para la próxima edición de la Champions League. El conjunto azulgrana acusa una gran falta de gol, solo un gol a favor en sus últimos tres partidos, que quizá logre corregir contra el Mallorca, frente al que enlaza ocho victorias.

Mallorca no pondrá las cosas fáciles. Inmerso en la feroz lucha por la permanencia, la escuadra balear ha cosechado seis puntos en sus últimos tres compromisos, venciendo a otro de los equipos que aspiran a una plaza de Champions League (1-0 vs Atlético de Madrid). Se debe apuntar que los bermellones han abierto el marcador en sus tres triunfos más recientes, y un buen inicio aumentaría obviamente las posibilidades de puntuar en un estadio que ha dejado de ser un fortín.

No obstante, el historial de Javier Aguirre frente al Barcelona no es nada alentador. El técnico mexicano ha perdido en sus 12 enfrentamientos contra el conjunto azulgrana, y sus equipos no han visto puerta en ocho de los 12 duelos.

Jugadores a seguir de Barcelona vs Mallorca

Ferran Torres ha marcado en el Camp Nou dos de sus últimos tres goles ligueros, ambos en la media hora inicial. En el último encuentro del Mallorca, Abdón Prats abrió la cuenta anotadora del cuadro balear en el minuto 11, y cada uno los ocho goles que ha firmado con el club antes del minuto 20 han llegado en victorias.