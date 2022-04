He vuelto a vivir: las emotivas palabras de Carlo Ancelotti

El entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti dio unas emotivas palabras tras conquistar el título de liga con el cuadro merengue, pues agradeció la confianza de Florentino Pérez y su director general, José Ángel Sánchez, y afirmó que ha “vuelto a vivir”.

“Me siento muy bien, sobre todo por ganar en el Bernabéu, es la primera vez que ganó un título aquí, en el estadio. Hoy celebramos y el miércoles vamos a intentar hacer una gran cosa. Ahora disfruto de cada día en el Real Madrid, ha sido una suerte volver, lo hemos hecho bien esta temporada cuando nadie lo pensaba”, declaró el estratega.

Cara a Cara con Iker Casillas | La Soledad de la portería



“Carletto” aseguró que es su deseo quedarse un tiempo en el Real Madrid y para eso es muy simple lo que hay que hacer, es ganar”, afirmó en una rueda de prensa dada sobre el césped , tras conseguir el campeonato 35 en la historia del cuadro blanco.

“Para mí es una Liga muy especial porque mi último título era con el Bayern. En mi vuelta ganarla en el primer año la que me faltaba de la primera etapa y la Supercopa de España me hace feliz por el momento”, agregó.

Te puede interesar: El mensaje de Sergio Ramos tras el título del Real Madrid en LaLiga



Ancelotti no creyó volver a dirigir al Real Madrid

Entre risas, confesó Ancelotti que cuando el pasado verano recibió la llamada del club, no se lo creyó. “Parecía una broma cuando me llamaron pero lo han tomado en serio y de verdad tengo que agradecer a Florentino y José Ángel porque he vuelto a vivir”.

“Me ha gustado mucho estar en el aire y ver el Bernabéu. Le decía a Marcelo, otra, otra, otra”, bromeó. “Estoy muy orgulloso. Ganar títulos con el Real Madrid tiene un sabor especial y el ambiente de este estadio es inolvidable. Estoy muy feliz y emocionado”, declaró tras ganar el campeonato, y con eso es el primer entrenador en ganar las cinco ligas más importantes del mundo.

Ancelotti es campeón en las cinco grandes Ligas del mundo.

Serie A - Milan - 2007

Premier League - Chelsea - 2010





Ligue 1 - PSG - 2013

Bundesliga - Bayern Munich - 2017

LaLiga - Real Madrid - 2022

Te puede interesar: Marcelo supera a Paco Gento y es leyenda única del Real Madrid