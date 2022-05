Mallorca recorta el marcador y se lanza por el empate

Barcelona, España. El equipo del Barcelona recibe en el Camp Nou al Mallorca, entrenado por el mexicano Javier ‘Vasco’ Aguirre, en partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga española.

Los culés, que cayeron por 1-0 ante el Rayo Vallecano (aplazado jornada), han enlazado tres derrotas en casa por primera vez en la historia del club, lo que ha llevado a Xavi a declarar que “estamos en una carrera y como mínimo tenemos que quedar en el segundo puesto”.

Con el Betis (5.º) a solo seis puntos del Barcelona antes de esta jornada, el equipo local no puede permitirse un nuevo tropiezo para no poner en serio riesgo su clasificación para la próxima edición de la Champions League. El conjunto azulgrana acusa una gran falta de gol, solo un gol a favor en sus últimos tres partidos, que quizá logre corregir contra el Mallorca, frente al que enlaza ocho victorias.

Mallorca no pondrá las cosas fáciles. Inmerso en la feroz lucha por la permanencia, la escuadra balear ha cosechado seis puntos en sus últimos tres compromisos, venciendo a otro de los equipos que aspiran a una plaza de Champions League (1-0 vs Atlético de Madrid). Se debe apuntar que los bermellones han abierto el marcador en sus tres triunfos más recientes, y un buen inicio aumentaría obviamente las posibilidades de puntuar en un estadio que ha dejado de ser un fortín.

No obstante, el historial de Javier Aguirre frente al Barcelona no es nada alentador. El técnico mexicano ha perdido en sus 12 enfrentamientos contra el conjunto azulgrana, y sus equipos no han visto puerta en ocho de los 12 duelos.

Jugadores a seguir de Barcelona vs Mallorca

Ferran Torres ha marcado en el Camp Nou dos de sus últimos tres goles ligueros, ambos en la media hora inicial. En el último encuentro del Mallorca, Abdón Prats abrió la cuenta anotadora del cuadro balear en el minuto 11, y cada uno los ocho goles que ha firmado con el club antes del minuto 20 han llegado en victorias.