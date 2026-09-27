México 0-0 Colombia EN VIVO | ver GRATIS resultado de transmisión por TV Azteca HOY sábado 26 de septiembre, primer partido amistoso de Rafael Márquez como director técnico, marcador online

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Primer exámen para Rafael Márquez al mando de la Selección Mexicana de Futbol y el sinodal no será nada sencillo; Colombia. La escuadra sudamericana viene con sed de revancha tras lo hecho en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de la mano de Néstor Lorenzo querrá arruinarle el debut al ex jugador del FC Barcelona. Para este partido, el seleccionador mexicano usará la base que traía Javier Aguirre y poco a poco buscará darle su propia identidad.

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¿Dónde ver en vivo y gratis el partido de México vs Colombia?

Este partido lo podrás disfrutar totalmente en vivo y gratis en televisión abierta a través de la señal de Azteca 7, mientras que en línea, también lo podrás encontrar en el sitio de Azteca 7.

A qué hora es el partido de Colombia - México

El partido de Colombia vs México comenzará en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México, de este sábado 26 de septiembre de 2026 y se trata del primer partido de la Selección Mexicana de fútbol después de haber concluido su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras haber sido eliminados por la Selección de Inglaterra en octavos de final.

¿En qué estadio se juega el partido de México vs Colombia?

Este partido se disputa en el M&T Bank Stadium, ubicado en la ciudad estadounidense de Baltimore, y es ahí donde el equipo de Baltimore Ravens disputa sus encuentros como local en la NFL. Fue abierto al público en 1998, tuvo un costo de 220 millones de dólares y su capacidad es de 71,008 espectadores.