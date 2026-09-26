BOMBAZO: Cruz Azul le da nuevo contrato a un exjugador de Pumas en pleno Apertura 2026

Cruz Azul viene de una dura derrota ante Rayados de Monterrey en la jornada 9. Pero recientemente dio una buena noticia a sus fanáticos, ya que le dio un nuevo contrato a un exjugador de Pumas en pleno Apertura 2026. El mediocampista remó contracorriente y ahora es pieza clave del conjunto de la Noria.

Amaury García acaba de renovar contrato con la Máquina hasta 2030, así lo dio a conocer el club en sus redes sociales. Mientras el futbolista de 24 años es considerado, Joel Huiqui tiene borrados a 2 jugadores en este Apertura 2026.

Amaury García acaba de renovar contrato con la Máquina hasta 2030.|Club de Futbol Cruz Azul

"Un momento especial para seguir construyendo juntos. ¡Enhorabuena, Amaury!", anunció el club celeste en sus redes sociales.

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Los inicios de Amaury en Pumas

Amaury nació en la Ciudad de México y comenzó su carrera desde que tenía 10 años. Pasó toda su carrera en las inferiores de la UNAM. Con el conjunto universitario se coronó en la categoría Sub-17 y fue capitán en la Sub-23.

El capitalino debutó con el primer equipo de la UNAM en 2020, pero en verano de 2024 la directiva del conjunto universitario decidió no renovarle el contrato al no entrar en planes.

La llegada de Amaury a Cruz Azul

El mediocampista llegó a la Máquina como agente libre, pero no le fue nada fácil, ya que tuvo que iniciar desde las categorías menores. De a poco, Amaury demostró su talento y se afianzó en el primer equipo. Es por ello que fue pieza clave en el título del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

De acuerdo con Soccerway, García registra 23 apariciones en Liga BBVA MX durante todo el año, además de 4 partidos en la Concachampions. Para el Apertura 2026 suma 7 encuentros, mientras que en la Campeones Cup disputó 1 partido, ante Inter Miami. En todas esas competencias no registró goles ni asistencias.